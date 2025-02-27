7人組グループ・IMP.が27日、イタリア発祥のスポーツライフスタイルブランドFILA（フィラ）のブランドアンバサダーに就任した。【ライブ写真】華やかなステージに！タイを沸かせたIMP.25SSシーズンよりブランドアンバサダーとして活動する。メンバー全員がモデルを務める、スプリングコレクションが3月頭に発売予定。スチールカットだけでなく、オリジナルムービーもFILA公式SNSや公式ECで順次公開予定となっている。