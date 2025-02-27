27日未明、福岡県水巻町で、パトカー3台から逃走中の軽乗用車が遠賀川に転落し、運転していた男性が死亡しました。警察によりますと、27日午前1時前、福岡県水巻町伊左座で、男性が運転する軽乗用車が遠賀川に転落しました。男性は消防に救助され病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。車は転落の15分ほど前、福岡県中間市でスピードを出して走っているのを警察が発見し、停止を求めましたが逃走した