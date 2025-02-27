【ブルーナ MIFFY FRUITS ぬいぐるみポーチ ミッフィー(さくらんぼ)】 3月15日発売予定 価格：1,980円 タカラトミーはポーチ「ブルーナ MIFFY FRUITS ぬいぐるみポーチ ミッフィー(さくらんぼ)」を3月15日に発売する。価格は1,980円。 本商品はミッフィーの顔の形をしたかわいらしいポーチ