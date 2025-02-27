人気芸人たちの事情聴取が報じられたオンラインカジノ騒動。その余波は広がるばかりだが、違法賭博根絶を目指す警察の動きを追うと、芸人とは別の、ある捜査対象の存在が浮かび上がってきた──。【写真】オンラインカジノのポーカー大会に参加した野球投手。他、芸人のオンラインカジノ問題をスクープした毎日新聞社「正直言います。事情聴取があると聞きました。（警察に）行きました。関与してないと否定しました。短時間で終