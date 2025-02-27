フルーツを使った新感覚ワイン。鮮やかな色合いも目を惹く『果実酒工房 fruu いちご』と『果実酒工房 fruuレモン』をご紹介しよう。普段ワインを飲まないという方にもおすすめ！ ■フルーツ感も、ワイン感もあるフルーツワインシャトー勝沼（山梨県）は、甲府盆地の東側に位置する勝沼町に、勝沼最古のワイナリーを構える。今回ご紹介するのはフルーツワイン。ワイン醸造に必要不可欠な「酸化防止剤」を添加せずに醸造