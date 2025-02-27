この漫画は、著者・じむ(＠jim.0384)さんによる、ママ友トラブルを描く作品。自信過剰で常に相手より上に立ちたい女性・めめちゃんママが、娘の言葉をきっかけにマウントママを卒業するまでを描いています。めめちゃんママは、今まで自分のことばかり考え、めめちゃんの気持ちに寄り添ってこなかったことを謝りました。ママの言葉に、めめちゃんも目に涙を浮かべます。『マウントママ友が恥をかいた話』第70話をごらんください。