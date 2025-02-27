韓国で国民的歌手と称されるキム・ゴンモ（57）の性スキャンダルが、再び話題となった。YouTubeチャンネルの番組で、有名人2人が、キム・ゴンモの過去の性スキャンダルについて会話したことが注目され、関連記事がNAVERの芸能ランキングトップ30の中に2つ入った。キム・ゴンモは90年代、韓国を代表する歌手として活躍し、最多アルバム売り上げなど多くの記録を持つ。ゴールデンディスク初の3回連続大賞受賞で、94年には地上波全3社