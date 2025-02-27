組織の情報を狙ったサイバー攻撃などの被害が増加する中、対応策を学ぶセミナーが26日に三重県津市で開かれました。百五総合研究所などが初めて開いたもので、県内の事業所などから150人が参加しました。百五銀行の杉浦雅和頭取は「大企業のシステムに侵入するために、まずはつながりのある中小企業を狙う。企業規模に関わらず対策が求められている」と話しました。セミナーでは、三重県警察本部サイバー犯罪対策課の担当者が、パ