【パリ＝平地一紀】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は２６日、２０２３年創設の「ワールド・ボクシング（ＷＢ）」を新たな国際統括団体として暫定承認すると発表した。現在は統括団体がなく、２８年ロサンゼルス五輪での競技実施が危ぶまれていたが、これで継続実施に向けて前進した。同日、オンラインで理事会を開いて決定した。日本のアマチュアボクシングを統括する日本ボクシング連盟など、７８の各国・地域の統括団体が