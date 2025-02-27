瀬戸内地方は高気圧に覆われてよく晴れています。午後も日ざしがありますが、気圧の谷が近づくため、夕方以降は次第に雲が多くなるでしょう。日中の最高気温は、岡山、津山、高松ともに15度の予想です。風も穏やかで、日ざしの暖かい一日となりそうです。 28日は気圧の谷の影響を受ける見込みです。各地とも朝から雲が多く、昼ごろは雨が降りやすいでしょう。28日朝の最低気温は、内陸で0度前後、海沿いは5度くらいで、27日朝より