26日昼すぎに起きた山梨県大月市の山火事は、火の勢いが収まらず現在も延焼中です。【映像】山火事現場の様子26日午後2時ごろ、大月市猿橋町小沢で山火事が起きました。消火活動が行われましたが夜になって一旦中断され、27日6時から再開したものの火の勢いが収まらず、今も延焼中です。26日午後5時時点で、約36万平方メートルが焼けました。消防によりますと、静岡県や東京消防庁にも消火のためのヘリコプターの出動を要請