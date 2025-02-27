日本の月面探査車を搭載した無人の月着陸船が、アメリカ南部フロリダ州から打ち上げられました。アメリカの宇宙企業「インテュイティブ・マシンズ」は26日夜、南部フロリダ州から無人の月着陸船「アテナ」を載せたロケットを打ち上げました。「アテナ」には日本の宇宙開発ベンチャー企業、ダイモンが開発した月面探査車「YAOKI」が搭載されています。NASA（＝アメリカ航空宇宙局）は人類を再び月に送る「アルテミス計画」の一環と