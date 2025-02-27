“上質な音楽を、じっくり味わう”をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイドラジオ番組「THE TRAD」（毎週月曜〜木曜15:00〜16:50／月、火：稲垣吾郎、山本里菜／水、木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、中川絵美里）。パーソナリティが各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。今回のゲストは、石野卓球さんとのユニット・電気グルーヴからピエー