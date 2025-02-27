27日午前3時45分ごろ、神戸市中央区北長狭通1丁目の商業ビル（地上8階、地下1階建て）で「エレベーターの地下1階で人が倒れている」とエレベーター設備会社から119番通報があった。現場となったエレベーターのあるビル=2025年2月27日午前8時35分、神戸市中央区、原野百々恵撮影兵庫県警生田署によると、エレベーターの上下する空間の地下1階部分で男性が心肺停止の状態で倒れており、搬送先の病院でまもなく死亡が確認された。