不正に入手したクレジットカード情報でモバイルスイカに電子マネーを入金し、たばこを購入したとして、警視庁はいずれも中国籍で大学生の曹智宣（25）=東京都葛飾区=と、張靖宇（30）=同品川区=両容疑者を電子計算機使用詐欺と組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕し、27日に発表した。認否は明らかにしていない。警視庁は、2人が関与する犯罪グループが東京都新宿区のコンビニエンスストアで昨年2〜12月、不正に入金したモバイルス