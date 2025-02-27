2月26日夜、新潟県十日町市の国道117号沿いの歩道で、雪壁が倒壊し、歩行者が負傷する事故が発生しました。雪は除雪によりできた壁で、気温の上昇で雪が解け、崩れたとみられています。雪壁が倒壊したのは、十日町市山本町1丁目の国道117号の車道と歩道の間の雪壁です。倒壊した雪壁は長さ約3メートル、高さ約2メートル、幅約1.5メートルです。雪壁の倒壊により、歩道を歩いていた80代男性に雪壁が直撃し、男性