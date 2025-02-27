阪神２軍が２７日、新２軍球場「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎」で練習初日を迎えた。阪神ファンが開門前から長蛇の列。２５日まで主に具志川キャンプに参加していた選手たちは前日２６日の休養日を挟み、新たなスタートを切った。練習前に歓迎セレモニーが開催され、平田勝男２軍監督は「今年タイガースは９０周年を迎えます。そして、ＳＧＬスタジアム尼崎は元年です。この隣には阪神電車の大物（だいもつ）という駅がありま