iPhone 16e ホワイト。カメラ周りは他のモデルに比べて極めてシンプルで、さらさらとした手触りのガラスの背面だ（筆者撮影）「iPhone 16e」の「e」は、「entry」というよりは「everyone」がふさわしいのではないかーー。それが筆者が実際使った感想だ。「iPhone 16e」は何が違うのか？iPhone 16eは、2025年2月19日（アメリカ現地時間）に発表された新モデルだ。アップルは例年、