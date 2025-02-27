藤原丈一郎・加藤史帆・谷まりあがトリプル主演を務めるドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの？』。このたび、3月7日（金）放送の最終回となる第7話のスタジオゲストが先行解禁された。【映像】まさかの人物がスパイ!? SNS特定からの衝撃ラスト30秒に震撼「ホラーみたい」「怖いね」第7話のスタジオゲストは、SixTONES・郄地優吾、なにわ男子・大西流星、そして再登場の弘中綾香アナ。第7話を観終わった