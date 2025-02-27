予期せぬ周囲の人の行動によって計画が狂うことがあります。今回は、周囲の人の問題行動に悩む女性に向けて、上手に対処する方法を紹介します。【落ち着いて自分の感情を理解する】周囲の人の行動によってストレスを感じたら、まずは自分の感情を整理しましょう。悲しみ、怒り、失望など、さまざまな感情を認めることで、次の行動を冷静に考えることができます。【信頼できる人に相談する】一人で悩みを抱え込まず、パートナーや友