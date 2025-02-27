『No No Girlsオーディション』で繰り広げられた候補者たちのパフォーマンスに魅了される人が続出した（写真：BMSG）『No No Girls』（ノーノーガールズ、以下「ノノガ」）、さらに『timelesz project』（タイムレスプロジェクト、以下「タイプロ」）とオーディションが相次いで大きな話題になった。盛り上がりぶりはニュース番組でも取り上げられるほどで、社会現象と言っても過言ではない。いずれにも共通するのが、若者世代だけ