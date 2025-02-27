【モデルプレス＝2025/02/27】BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、アルバム発売を記念して3月に緊急来日することが決定した。【写真】BLACKPINKリサ、大胆肌見せ衣装姿披露◆リサ、緊急来日決定2月28日にソロ・デビュー・アルバム「Alter Ego（オルター・エゴ）」をリリースするポップ／ダンス／ファッション・アイコン＝リサ。3月15日には都内某所で、超プレミア・サイン会とミニ・ファン・ミーティングの2つのイベン