【週刊少年チャンピオン 2025年13号】 2月27日 発売 価格：380円 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2025年13号」を2月27日に発売した。価格は380円。 今号の表紙と巻頭グラビアには、女優やインフルエンサーとしても活躍する桑島海空さんが登場。両面BIGポスターが付録としてついているほか、限定QUOカードの応募者全員サ