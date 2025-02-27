群馬銀行が３日ぶりに急反発した。同社は２６日の取引終了後、累進配当の導入と期末配当予想の修正を発表。２５年３月期の期末配当予想を従来の見通しから５円増額して２５円に見直した。自己株式１０００万株（発行済み株式総数の２．４０％）の消却も発表しており、これらを評価した買いが入った。年間配当予想は４５円（前期比２３円増配）となる。自己株式の消却は３月３１日に実施する予定。 出所：MINKABU PRESS