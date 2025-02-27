2月25日（現地時間24日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、ホームのウェルズファーゴ・センターでシカゴ・ブルズを迎えるも、110－142で大敗した。 この試合でシクサーズがリードできたのは、ケリー・ウーブレイJr.のダンクで先取点を奪った最初の14秒間のみ。ポール・ジョージが19得点2スティール2ブロック、ウ&#1254