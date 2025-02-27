ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEが甘いラブソングで戻ってくる。【写真】J-HOPE、アメリカのビッグネームとコラボ曲公開来る3月7日、J-HOPEは新しいソロデジタルシングル『Sweet Dreams（feat. Miguel）』をリリースする。『Sweet Dreams（feat. Miguel）』は、ポップR＆B曲でソロアーティストとしてJ-HOPEの一味違う姿を見ることができる。また、歌手ミゲルがフィーチャリングに参加し、甘い歌声を聴かせる。ミゲルはアメ