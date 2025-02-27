韓国コスメブランド「peripera（ペリペラ）」は、バンダイが展開する「たまごっち」とコラボした限定パッケージ＆限定カラーの「オール テイク ムード ライク パレット」を発表。全国のPLAZA・MINiPLAで3月6日より数量限定で販売する。【写真】たまごっちのキュートなデザイン！限定販売のパレットアイシャドウもチークもハイライトも。その日の気分やファッションに合わせて、パレットひとつで多彩なメイクが楽しめる商品。思