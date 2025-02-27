俳優チャン・グンソクが日本で開催した初のトークショーが成功だった。【写真】チャン・グンソク、東京で大はしゃぎ！2月21・23日、大阪と東京で開かれた「2025 JANG KEUN SUK TALK SHOW[Salon de JKS]」を通じてファンと意味深い時間を持ったチャン・グンソク。今回のイベントはさらに近くでコミュニケーションをとるために企画され、華やかな舞台の代わりに落ち着いた雰囲気の中で、俳優ではなく「人間チャン・グンソク」を見せ