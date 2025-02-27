K-POPガールズグループNewJeans（NJZ）の私設ファンクラブが、韓国の音楽5団体による記者会見を控え、「偏向的な世論戦」に警鐘を鳴らしている。【写真】NewJeansメンバーの入浴ショットNewJeansの私設ファンクラブ「Team Bunnies」は2月27日、韓国の音楽5団体（韓国マネジメント連合、韓国芸能制作者協会、韓国音楽レーベル産業協会、韓国レコード産業協会、韓国音楽コンテンツ協会）に対する声明文を発表。「韓国マネジメント連