第２次トランプ政権で初めての閣議が開かれイーロン・マスク氏も出席した＝２６日、米ワシントンＤＣ/Brian Snyder/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２６日、政権内の一部閣僚は実業家イーロン・マスク氏と「少し意見が異なる」と発言した。ＣＮＮはこのところ、連邦政府職員へのマスク氏の指示を巡り閣僚に摩擦が生じていると報じている。トランプ氏は「イーロンに不満を感じている者がいるかって？もしいれば、ここから放