【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『日本デビュー20周年の絆東方神起のTHE MISSION』は、ふたりの体当たりバラエティとパフォーマンスが楽しめるスペシャルな内容 東方神起の冠特番 『日本デビュー20周年の絆東方神起のTHE MISSION』が、テレビ朝日にて2025年春に放送される。 2004年に韓国、そして2005年に日本でデビューした東方神起。そして2025年4月、彼らは日本デビュー20周年