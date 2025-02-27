27日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝149円34銭前後と、前日午後5時時点に比べ19銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝156円47銭前後と41銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース