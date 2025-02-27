2026年に愛知県内などで開かれるアジア大会の組織委員会は公式アンバサダーに俳優の松平健さんらを起用する。開幕まで1年半に迫っているが、知名度の低さが課題となっており、イベントに出演したりSNSや広報誌に登場したりして大会を盛り上げてもらう。アジア大会の公式アンバサダーに選ばれた（左から）松平健さん、大久保佳代子さん、「INI」の木村柾哉さん=2025年2月26日午前9時16分、名古屋市中区、松島研人撮影アンバサダ