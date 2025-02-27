MLB・ドジャースの大谷翔平選手は26日、2度目のライブBPを行った後、ベースランニングの練習を行いました。大谷選手はライブBPで2セットの対戦を行い、ライトへ安打性のライナーと、バックスクリーン右へ推定130mのホームランを叩き込みました。その後はダッシュやマット上でのスライディングの練習をしたあと、前回のライブBP後と同じく、ベースランニングを行いました。前回と違う部分としては盗塁を意識してか、二塁へスライデ