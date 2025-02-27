プロ野球・巨人は27日、ジャイアンツ球場で1軍練習を行いました。キャベッジ選手は外野手用のグラブを手にキャッチボール。その後、外野方面に走って行く姿がありました。キャンプは1軍だった西舘勇陽投手、又木鉄平投手、山瀬慎之助選手、萩尾匡也選手、そして佐々木俊輔選手は2軍での調整となります。