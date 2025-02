元Googleの機械学習エンジニアであるピオトル・ドンブコウスキー氏らによって設立され、1億8000万ドル(約270億円)の資金調達を終えたばかりのAIスタートアップのElevenLabsが、世界で最も正確な自動音声認識(ASR)モデルの「Scribe」を発表しました。ElevenLabs - Meet Scribe the world's most accurate ASR model | ElevenLabshttps://elevenlabs.io/blog/meet-scribeElevenLabs is launching its own speech-to-text model | Tec