ジェミソン・グリア氏＝6日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米議会上院は26日、米通商代表部（USTR）代表にジェミソン・グリア氏を充てる人事を承認した。ラトニック商務長官らとともに、トランプ大統領の経済政策の要となる関税、通商政策を実務面で支える。USTRは通商交渉などで、各国との窓口となる。グリア氏は声明で、記録的な貿易赤字への対応を進めると強調。米国が「生産者の国」となる力を取り戻すよう働