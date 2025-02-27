Kis-My-Ft2の千賀健永が手掛ける書籍について、情報解禁前の2月22日に、一部ECサイト（Amazon・HMV＆BOOKS online（楽天内）・MARUZEN JUNKUDO）で予約ページが公開される事態が発生した。この事態を受け、発売元の「Speedy」が25日、公式に謝罪と対応を発表した。【写真】台北で海外初の個展スタートしたキスマイ千賀同社は「本来であれば公式な発表を通じて喜びとともにお知らせすべきところ、ファンの皆様の期待を裏切る形