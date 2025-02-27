これなら置き場所に困らない!? 宙に浮く“おたま”がSNSで話題になっている。 【写真】おたまが浮いてる！ようにしか見えない!? 透明アクリルボックスに立てかけられた料理に使うおたまが、テーブルとの設置面わずか数ミリで絶妙なバランスを取り、まるで宙に浮いているような画像には反響が集中し、16万いいねを獲得した。 投稿したのはバランスオブジェを多数手がけるたぬ（X：@thumb_tani）さん。まるで魔法のように見