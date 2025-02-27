マウスコンピューターはこのほど、ゲーミングブランド“G TUNE"（呼称：ジーチューン）からNVIDIA GeForce RTX 5090を搭載したデスクトップPC「G TUNE FZ-I9G90」の販売を開始した。同製品は、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K、メモリ64GB、2TBの (Gen5) M.2NVMe SSDを搭載しており、価格は112万9800円（税込）より。NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載するデスクトップPC「G TUNE FZ-I9G90」○NVIDIA GeForce RTX 5090がもた