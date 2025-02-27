食楽web ●ロサンゼルスの『ランディーズドーナツ』が2025年5月、渋谷・代官山に日本初出店。大人気ドーナツのこだわりとラインナップをご紹介します。 1952年、ロサンゼルスで創業した『ランディーズドーナツ』。アメリカ1号店の屋根の上に設置された巨大なドーナツ型サイン看板は、古くから街のシンボルとして有名です。映画やミュージックビデオにもたびたび登場しているため、