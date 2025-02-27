食楽web ●スーパーマーケットで1年中みかける食品にも旬あり。日本の健康食にして、食卓に欠かせない納豆は、1月から3月が旬とされています。この記事では、今食べたいおすすめの納豆とおいしい食べ方をまとめました。 日本の伝統的な発酵食品の中でも一際、個性的な食品が納豆です。独特の香りとねばりゆえに苦手な人と、毎日欠かさないほど好きな人と、極端な食べ物でもありますね。 納豆好きの著者。