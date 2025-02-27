とちぎテレビ 栃木県は2月２６日農林業に関する調査の調査員が那須烏山市内で氏名や住所、電話番号が書かれた名簿１枚を紛失したと発表しました。 ２月１８日に調査員が那須烏山市に調査書類を提出した際に、名簿の紛失に気付いた ということです。 これまでに名簿が悪用されたという報告はなく、県は書類を厳重に管理するよう注意喚起を行うとしています。