とちぎテレビ ２０２４年１２月、栃木県那須町の７０代の女性のスマートフォンに警察官を名乗る男から「マネーロンダリングに使われた口座ではないことを証明するために、金融監視口座にあなたの口座のお金を振り込んでください」などと電話がありました。 これを信じた女性は指定された口座にインターネットバンキングで現金９５万９千円を振り込み、だまし取られたということです。 警察は特殊詐欺事