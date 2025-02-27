とちぎテレビ 栃木県真岡市下籠谷の井頭公園では、新年度から、駐車場の一部を多目的広場に改築し、大型遊具を設置する方針だということが2月２６日の県議会で明らかになりました。 近隣の井頭温泉などとの一体性を高め、地域の魅力向上につなげることがねらいです。 この改築で、駐車できる台数が大幅に減ることはないということです。