とちぎテレビ 2月２６日午後０時３０分ごろ、栃木県栃木市都賀町家中の鉱業会社の従業員から 「従業員の男性が砂を集める機械の中に埋まってしまっている」と消防に通報がありました。 機械の中から鹿沼市の会社員・飯島隆さん（６０）が見つかり病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。 警察は、事故の詳しい原因を調べています。