Image: Florence Ion - Gizmodo US 善良な中国のWeibo市民がまたやってくれました。iPhone 17シリーズのCADレンダリング画像のリーク、そして「背面のデザイン、Google Pixel 9みたくね？」とザワついています。iPhone 17 Lineup CAD pic.twitter.com/xednTkpJnq- Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 23, 2025 こんなことある？Appleが良しとするデザインとは思えずだってApple（アップ