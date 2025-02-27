巨人・坂本勇人内野手が２７日、ジャイアンツ球場での全体練習に復帰した。春季キャンプは順調に調整を進めていたが、体調不良のため最終日だった２５日の練習には参加せず。それでも２６日の休養日を経て体調も戻ったようで、「回復しました」と笑顔でグラウンドに足を踏み入れた。