【モデルプレス＝2025/02/27】King ＆ Princeの永瀬廉が26日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。ツアーでの食事や最近の出費について明かした。【写真】キンプリ永瀬廉が“綺麗”と絶賛する女優◆永瀬廉、ツアー中「9分の6キンプリが払ってる」この日の放送では、2月16日に終幕したツアー「King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜」での話