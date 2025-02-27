【モデルプレス＝2025/02/27】お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが27日、TBS系朝の番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）に生出演した。【写真】令和ロマン冠番組、松井ケムリ1人回収録直後の姿◆松井ケムリ「ラヴィット！」1人で出演相方・高比良くるま（※「高」は正しくは「はしごだか」）は芸能活動自粛中ということで1人で出演した松井。オープニングに自己紹介する場面で、「ケムリ1人？」と声が上がると、